Roma-Juve: come vedere la partita in tv e in streaming

Roma e Juventus si sfidano in una amichevole di fuoco per l'International Champions Cup. Negli Usa a Foxborough (Massachusetts) la squadra del neo mister Eusebio Di Francesco affronta i campioni d'Italia. Già, ma dove e come vedere in tv o in streaming? Roma-Juve (calcio d'inizio ore 22.05 italiane) sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Premium Sport HD (repliche in differita prevista alle ore 01.00 nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 luglio e alle ore 21.00 di lunedì 31 luglio).

Come vedere Roma-Juventus

La telecronaca dell'amichevole di lusso sarà affidata a Ricky Buscaglia, il commento tecnico ad Antonio Di Gennaro. Nello studio di Mediaset, dalle 21.15 alle 00.30, ci saranno Giorgia Rossi con Alessio Tacchinardi e Giovanni Galli. Si prevede una grande cornice di pubblico nell'impianto che ospita le gare interne i New England Patriots e i New England Revolution.

Link in streaming

Per chi non riesce ad accedere a queste opzioni ci sono poche alternative. C'è un link per vedere la partita gratis? La risposta a questa domanda è "no". Mediaset, che trasmetta in esclusiva l'International Champions Cup, e Sky infatti hanno dichiarato guerra a tutti i siti pirata. Quelli che esistono sono illegali. Vietati quindi i vari siti come Roja Directa o anche YouTube dove si posso reperire le immagini del match

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Cengiz Under, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain. Allenatore: Allegri