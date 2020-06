Internazionali di tennis a Roma, Binaghi: "Al via dal 21 settembre con il pubblico"

Il tennis riparte e ci sarà spazio anche per gli Internazionali d'Italia a Roma. Ad annunciare lo svolgimento del torneo del Foro Italico è stato il presidente della Federtennis, Binaghi.

"Nei giorni scorsi l'Atp ci ha chiesto la disponibilità - ha spiegato all'Ansa -. A ore dovrebbe ufficializzare il calendario: gli Internazionali d'Italia dovrebbero andare al 21 settembre, con quanto pubblico lo vedremo grazie al dialogo che da domani avremo su questo tema con le istituzioni governative". Il Masters 1000 del Foro Italico va ad aggiungersi agli altri appuntamenti già svelati in attesa della comunicazione ufficiale.

Binaghi ha anticipato anche alcune misure di sicurezza valide per gli spettatori sugli spalti: "Dovranno essere riorganizzate le misure di sicurezza in questa edizione particolare: ad esempio è possibile che tutti i posti di tutti i campi siano numerati e che, di concerto con l'Atp, ci si possa alzare e sedersi anche durante i game, per evitare assembramenti durante le pause dei cambi campo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saranno però esclusi contatti tra pubblico e giocatori, poi percorsi dedicati e più punti di entrata. "Oltre alle misure ormai consuete: mascherina obbligatoria e gel per tutti. Queste cose si aggiungono a quelle che dispone l'Atp per garantire la salute dei giocatori e degli operatori al loro sostegno", ha spiegato.