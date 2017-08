Roma-Inter, Di Francesco chiede rispetto: "Non alleno più il Sassuolo". Per Spalletti fischi e abbracci

Roma-Inter sfida infinita. Nella notte del ritorno all'Olimpico, dopo l'addio al vetriolo e l'evidente rottura con una parte dell'ambiente romanista, l'ex Spalletti torna a Milano con il bottino pieno. L'Inter ha battuto la Roma per 3 a 1.

Risultato severo per quanto si è visto in campo con i giallorossi a dominare la gara per oltre un'ora, fermati da tre legni e forse da una svista arbitrale. Inter cinica e spietata sotto rete. E al fischio finale, tra la delusione generale dell'Olimpico, è la banda guidata da Icardi a far festa.

Una sconfitta che in casa Roma brucia. Qualche rammarico per i tre pali colpiti e per quella VAR (video assistant referee) non utilizzata dall'arbitro Irrati per decidere con il supporto delle immagini sul rigore di Skriniar su Perotti. Più che presunto quasi evidente.

Roma-Inter, Di Francesco furioso: "Maggior tutela da parte degli arbitri"

Una svista che ha mandato su tutte le furie Di Francesco che chiede maggior "tutela". "La cosa assurda è stata dare corner, Skriniar la palla proprio non la tocca. Non alleno più il Sassuolo e mi aspettavo più attenzione, più tutela da parte degli arbitri" - ha detto a caldo dopo la partita. Una gara buona quella giocata dai suoi, la sfortuna e gli episodi hanno però decretato il risultato: "Abbiamo preso tre pali e messo in grande difficoltà l'Inter: a Bergamo si è giocato male e vinto, stasera bene e perso. Si accetta e guardiamo avanti. Ora ci lecchiamo le ferite, ma è da queste prestazioni che bisogna ripartire".

Spalletti: "Il fallo su Perotti? Non era rigore"

A sorridere, forse pure un po' beffardamente, è Luciano Spalletti: accolto dai fischi dell'Olimpico. L'allenatore dell'Inter non ha dubbi: "Il fallo su Perotti? Per me non è rigore. Skriniar va per intercettare il pallone: non prende la palla ma non è che provochi difficoltà enormi a Perotti. E' un episodio di cui si può discutere ma per me non è rigore".

Roma-Inter: Spalletti fischiato

Poi il commento sull'accoglienza ricevuta. "I tifosi mi hanno fischiato perché pensavano che fossi io il motivo dell’addio di Totti, ma io quest’anno non ci sono più quindi avrebbero potuto continuare a farlo giocare. Quindi diciamo che mi hanno fischiato i 'tottiani', mentre molti romanisti mi hanno inviato messaggi amichevoli".

A margine della gara per Spalletti abbracci con De Rossi, Strootman e Naingollan. La Roma in sfida con l'Inter anche sul fronte mercato è avvisata.