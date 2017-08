Roma-Inter, probabili formazioni: sfida all'amico-nemico Spalletti

La Roma ospita l'Inter nella 2^ giornata di Serie A. La squadra di Trigoria non perde in casa contro i nerazzurri in campionato da ottobre 2008: da allora cinque successi giallorossi e tre pareggi in otto match all'Olimpico. Cinque delle ultime sei sfide di Serie A tra Roma e Inter hanno visto segnare entrambe le squadre

Le ultime notizie dalla Roma

Di Francesco deve fare a meno di Bruno Peres (per lui uno stop di 2 settimane: lesione muscolare). Al suo posto, sulla fascia, dovrebbe slittare Manolas con Fazio al centro della difesa in coppia con Juan Jesus. In attacco Defrel manda El Shaarawy in panchina. Si rivede anche Florenzi, la sua ultima gara in A è datata 26 ottobre 2016, che riparte dalla panchina.

Le ultime notizie dall'Inter

Spalletti che torna all'Olimpico di Roma da avversario potrebbe puntare su un centrocampo più muscolare, con Gagliardini e Vecino davanti alla difesa e uno tra Borja Valero e Joao Mario sulla trequarti. Sulle fasce potrebbero partire titolari ancora D'Ambrosio e Nagatomo. Icardi e Perisic, dopo l'ottima prova con la Fiorentina, non si toccano.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (4-3-3): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Borja Valero, Vecino; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.