Roma: più che una speranza è un sogno, tutte le combinazioni per andare in Champions

La Roma è praticamente in Europa League. Il pareggio contro il Sassuolo ha limitato al lumicino le chance dei giallorossi di entrare in Champions League. Può però ancora succedere di tutto. Insieme a Juve e Napoli, qualificate da tempo, in Europa ci andranno anche Atalanta, Inter, Milan, Roma più la Lazio vincitrice della Coppa Italia.

Tra queste quattro squadre sono da assegnare due posti in Champions e due in Europa League. I giallorossi potrebbero raggiungere la Champions in caso di sconfitta da parte di Milan, Inter e Atalanta sommata ad una eventuale vittoria dei giallorossi contro il Parma. Verrebbe così presa in considerazione la classifica avulsa che vedrebbe i giallorossi quarti dietro la formazione di Gasperini.

Oppure le due milanesi dovrebbero perdere e la Roma battere i gialloblù con minimo 5 gol di scarto. Siamo ai confini del fantacalcio. In caso di arrivo a pari punti valgono i seguenti criteri: punti negli scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità); differenza reti generale; maggior numero di reti segnate in generale; sorteggio. In caso di parità tra più di due squadre si calcola la classifica avulsa seguendo gli stessi criteri.