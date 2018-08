Champions: sorteggio fortunato per la Roma, c'è il Real ma anche Cska e Viktoria

Roma, Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen. E' questo il girone della Champions League 2018 2019 per la Roma che affronterà i campioni in carica che non avranno Cristiano Ronaldo che è ora alla Juventus ma anche due squadre deboli come quella russa e quella ceca.

Quest'anno anche la novità degli orari: si giocherà alle 19 e alle 23. La squadra giallorossa, dopo la semifinale raggiunta l'anno scorso e l'eliminazione contro il Liverpool, sogna la finale di Madrid del 1 giugno. Nel frattempo la Roma ha lanciato la campagna abbonamenti (qui tutti i dettagli).

Sarà una Champions da brividi con Juventus, Real Madrid, Napoli, Barcellona, Bayern Monaco, Atletico Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Inter, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Porto, Manchester United e appunto Roma. Le altre squadre di livello sono il Benfica, la Lokomotiv Mosca, il Cska, lo Shakthar, il Valencia, il Lione e lo Schake 04.

I gironi di Champions League 2017/2018

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Atletico Madrid Barcellona Paris Saint Germain Lokomotiv Mosca Borussia Dortmund Tottenham Napoli Porto Monaco Psv Liverpool Schalke 04 Club Brugge Inter Stella Rossa Galatasaray

Gruppo E Gruppo F Gruppo G Gruppo H Bayern Monaco Manchester City Real Madrid Juventus Benfica Shakhtar Don. Roma Manchester United Ajax Lione Cska Mosca Valencia Aek Atene Hoffenheim Vikotoria Plz Young Boys

Calendario della Champions League 2018 2019

18/19 settembre: fase a gironi, prima giornata

2/3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

23/24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

6/7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

27/28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

11/12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

17 dicembre: sorteggio ottavi di finale

12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata

5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

9/10 aprile: quarti di finale, andata

16/17 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile/1 maggio: semifinali, andata

7/8 May: semifinali, ritorno

Sabato 1 giugno: finale – Estadio Metropolitano, Madrid