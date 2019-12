Europa League, la Roma pesca il Gent

La Roma pesca il Gent. Nei sedicesimi di finale di Europea League. L'andata i giallorossi di Paulo Fonseca la giocherà all'Olimpico. Il ritorno, invece, sarà in Belgio.

Le prime partite si giocheranno giovedì 20 febbraio, mentre il ritorno è previsto per il 27 febbraio. Come nella fase a gironi, le gare saranno suddivise in due fasce orarie, alle 18:55 e alle 21:00. Il sorteggio degli ottavi si terrà il 28 febbraio.