Roma-Genoa: è caccia al biglietto per il Totti-day, sarà l'ultima del Capitano

Si prospetta un Olimpico tutto esaurito per Roma-Genoa del 28 maggio. Per quella data è annunciata come l'ultima partita di Francesco Totti è infatti partita questa mattina la caccia al biglietto, con lunghe code nei diversi punti vendita della Capitale.

E dopo poche ore dalla messa in vendita dei tagliandi erano già esaurite curve e distinti (disponibili solo le tribune). A Trigoria si aspettano il pienone come non si verifica ormai da anni per celebrare al meglio l'addio al calcio del numero 10 giallorosso.

ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI DAL SITO DI AS ROMA

TABELLA PREZZI

SETTORI INTERO DONNA UNDER 14* OVER 65** CURVE € 25,00 € 22,00 € 17,00 € 17,00 DISTINTI*** € 35,00 € 31,00 € 24,00 € 24,00 TRIBUNA TEVERE € 65,00 € 58,00 € 45,00 € 45,00 TEVERE SUD FAMIGLIA (1) € 35,00 € 31,00 € 24,00 € 24,00 TEVERE PARTERRE € 40,00 € 36,00 € 28,00 € 28,00 TEVERE DISABILI + ACCOMPAGNATORE**** € 25,00 ND ND ND TEVERE INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE**** € 25,00 ND ND ND TRIB. MONTE MARIO € 65,00 € 58,00 € 45,00 € 45,00 MONTE MARIO TOP € 90,00 € 81,00 € 63,00 € 63,00 ONORE SX***** € 120,00 ND ND ND

* Per i nati dal 2003 (compreso) in poi.

** Per i nati fino al 1951 (compreso).

*** I Distinti Nord saranno venduti in caso di esaurimento dei Distinti Sud.

**** Prevendita riservata c/o gli A.S. Roma Store, il Centro Servizi AS Roma e il Call Center LIS.

***** Prevendita riservata c/o gli A.S. Roma Store e il Centro Servizi AS Roma. N.B. I BIGLIETTI PER LE TRIBUNE D’ONORE PREMIUM E PER LA TRIBUNA “1927” CENTRALE E LATERALE SARANNO IN VENDITA ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL CENTRO SERVIZI ASR.

(1) I biglietti per il settore “Tevere Sud Famiglia” saranno acquistabili esclusivamente c/o gli A.S. Roma Store o chiamando il Centro Servizi AS Roma. Il pacchetto minimo prevede la presenza di almeno un adulto (Adulto/Donna/Over 65) ed un Under 14. Entrambi dovranno essere componenti dello stesso nucleo familiare (es. genitori/figli, fratelli, nonni/nipoti). Tali biglietti sono strettamente personali e non saranno cedibili.

Potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona.

E’ obbligatorio presentare un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

Obbligo di Tessera del Tifoso per tutti i residenti nella Regione Liguria.

L’accompagnatore adulto di minori di anni 14 (ragazzi nati dopo l’1/1/2003) può acquistare il tagliando dichiarando le generalità del minore o presentandone il codice fiscale, tessera sanitaria o altra tessera di “fidelizzazione” avente i requisiti stabiliti nelle specifiche determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Rimane ferma la possibilità di verifica delle generalità del minore tramite lo stesso codice fiscale, tessera sanitaria o altra tessera di “fidelizzazione”, nel momento dell’accesso allo stadio;



MODALITÀ E PUNTI VENDITA ABILITATI

AS ROMA STORE:

Via del Corso 25/27 , Tel. 06/64521066 – Orari: 10.00/19.00.

, Tel. 06/64521066 – Orari: 10.00/19.00. Piazza Colonna 360 , Tel. 06.69200642 – Orari: 10.00/19.00.

, Tel. 06.69200642 – Orari: 10.00/19.00. Centro Comm.le “ROMA EST” , Tel. 06/22510448 – Orari 10.00/21.00.

, Tel. 06/22510448 – Orari 10.00/21.00. Viale della Primavera 23 , Tel. 06.25204327 - Orari: 10.00/13.00–15.30/18.00.

, Tel. 06.25204327 - Orari: 10.00/13.00–15.30/18.00. Via Arenula 82 , Tel. 06/68809775 – Orari: 10.00/19.30.

, Tel. 06/68809775 – Orari: 10.00/19.30. Viale Marconi 271 , Tel. 06.89534131 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19.00.

, Tel. 06.89534131 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19.00. Via Tuscolana 1424 , Tel. 06/71072033 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19:30.

, Tel. 06/71072033 – Orari: 10.00/13.00-15.45/19:30. Via di Portonaccio 68 , Tel. 06.43252466 – Orari: 10.00/18.00.

, Tel. 06.43252466 – Orari: 10.00/18.00. Centro Comm.le “DIMA” , Tel. 06.87133905 - Orari: 9.30/20.30.

, Tel. 06.87133905 - Orari: 9.30/20.30. Centro Comm.le “La Romanina” , Tel. 06/72278815 – Orari: 10.00/20.30.

, Tel. 06/72278815 – Orari: 10.00/20.30. Centro Comm.le “EUROMA2” , Tel. 06/5201184 - Orari: 10.00/20.00.

, Tel. 06/5201184 - Orari: 10.00/20.00. Valmontone Outlet , Tel. 06.9597275 – Orari: 10.00/20.00.

, Tel. 06.9597275 – Orari: 10.00/20.00. Via Appia Nuova, 263-265 - Roma Tel. 06 7021227- Orari: 10.00/20.00.

- Roma Tel. 06 7021227- Orari: 10.00/20.00. Area Commerciale "Parchi della Colombo" - Roma Tel. 06.50911272- Orari: 10.00/20.00.

- Roma Tel. 06.50911272- Orari: 10.00/20.00. Via Nazionale, 195 - Roma Tel. 06.4821551- Orari: 10.00/20.00.

CENTRO SERVIZI AS ROMA - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30) / E-mail: documenti@asroma.it.

RICEVITORIE LISTICKET ABILITATE AS ROMA (www.listicket.com).

FORO ITALICO TICKET OFFICE – VIALE DELLE OLIMPIADI NR. 61 (Chiuso fino al 21 maggio)

INTERNET: www.listicket.com (SOLO TARIFFE INTERO/UNDER 14/OVER 65). FINO AD 1H PRIMA DEL CALCIO D’INIZIO.

Modalità HOMETICKETING: possono essere acquistati con carta di credito fino a 4 biglietti.

I biglietti dovranno essere stampati contestualmente all’acquisto.

Modalità PASSBOOK/PASSWALLET: possono essere acquistati con carta di credito fino a 4 biglietti di tutti i settori. Al termine della procedura di acquisto, indicando come modalità di consegna “PassBook/PassWallet”, sarà possibile ricevere il biglietto direttamente sul proprio smartphone (sistemi operativi IOS6 e successivi/Android). In caso di acquisto di più biglietti, l’acquirente potrà inviare gli stessi sugli smartphone degli altri utilizzatori che potranno a loro volta caricarli sui loro dispositivi;

Modalità DIGITALE: possono essere acquistati con carta di credito biglietti di tutti i settori disponibili. Il servizio può essere effettuato esclusivamente con l’ausilio della Tessera AS ROMA CLUB PRIVILEGE. Il tagliando pertanto sarà caricato direttamente sulla stessa Carta Privilege che fungerà quindi da titolo d’accesso allo stadio. Contestualmente dovrà essere stampato il tagliando segnaposto per l’esatta identificazione della seduta.

CALL CENTER TICKETONE: 892.101 (info e costi su www.ticketone.it)

Modalità HOMETICKETING: possono essere acquistati con carta di credito fino a 4 biglietti di tutti i settori disponibili. I biglietti dovranno essere stampati contestualmente all’acquisto.

Modalità DIGITALE: possono essere acquistati con carta di credito biglietti di tutti i settori disponibili. Il servizio può essere effettuato esclusivamente con l’ausilio della Tessera AS ROMA CLUB PRIVILEGE. Il tagliando pertanto sarà caricato direttamente sulla stessa Carta Privilege che fungerà quindi da titolo d’accesso allo stadio. Contestualmente dovrà essere stampato il tagliando segnaposto per l’esatta identificazione della seduta.

A.S. ROMA RACCOMANDA E CONSIGLIA DI NON ACQUISTARE TAGLIANDI D’INGRESSO IN CIRCUITI O CANALI WEB DIVERSI DA QUELLI UFFICIALI SOPRA INDICATI

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO PER POSSESSORI DI TITOLI DIGITALI

I titolari di TITOLI D’INGRESSO DIGITALI (abbonamenti o biglietti caricati sulla personale AS ROMA CLUB PRIVILEGE), dovranno utilizzare la tessera stessa come unico e valido titolo d’accesso ai tornelli.

Ai fini degli ordinari controlli all’interno dell’impianto tuttavia, si raccomanda e consiglia di portare con sé il TAGLIANDO SEGNAPOSTO per l’esatta identificazione della seduta.