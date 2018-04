Roma-Genoa, probabili formazioni: Gonalons e Pellegrini scalpitano

La Roma affronta il Genoa nella 33^ giornata di Serie A. L'infrasettimanale dell'Olimpico regala gara facile, sulla carta, per i ragazzi di Di Francesco che sono in un ottimo stato di forma. Di contro un Grifone ormai salvo che ha poco da chiedere al campionato e con Ballardini ancora in bilico per la prossima stagione.

Le ultime dai campi di Roma-Genoa

Dopo le fatiche della settimana appena conclusa, si prospetta un sensibile turnover per la Roma in vista dell'impegno col Genoa di mercoledì. Dovrebbero partire titolari Florenzi, Gonalons, Pellegrini e Under e non è escluso un ritorno al 4-3-3. Nel Genoa, invece, Rigoni torna ad essere disponibile dopo la squalifica e Ballardini potrebbe impiegarlo da titolare. In attacco solito ballottaggio Lapadula-Galabinov. C'è l'ex Lazio Pandev.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Genoa (3-5-2): Perin; Pereira, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, L. Rigoni, Laxalt; Pandev, Lapadula.