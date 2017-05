Roma-Genoa, Olimpico tutto esaurito per il Totti day

La Roma si gode la vittoria sulla Juventus e si prepara per il finale di stagione. Lo Scudetto ora è a meno 4 punti e tutto è ancora possibile e magari domenica 28 ci sarà la doppia festa, con il possibile sorpasso ai biancoceri e l'addio di Francesco Totti. Una occasione che i tifosi giallorossi sono pronti a vivere, in massa, con emozioni contrastanti.

Per quel giorno l'Olimpico sarà il tutto esaurito. Lo ha detto l'ad del club giallorosso Umberto Gandini che sottolinea: "Un campione come Totti lo merita, per quel che ha fatto per la Roma, per il calcio italiano e quello mondiale". Alla domanda se Roma-Genoa sia davvero l'ultima del campione giallorosso, Gandini ha risposto "non sono nella sua testa e non sono al corrente di altre partite. Sottolineo il grande affetto che Totti ha per questa società e che tutta la città ha per lui".

Del capitano, Gandini ha sottolineato "la grande professionalità, sta facendo la sua figura, è sempre a disposizione dell'allenatore che deve mandare in campo la squadra migliore. Ora è fondamentale vincere con il Chievo, vediamo cosa fa il Napoli, poi penseremo all'ultima partita".

Poi spazio anche al futuro. La Roma si augura che Spalletti resti sulla panchina, ma nel caso il tecnico decidesse di andare via "stiamo già pensando a altre soluzioni; la società non si farà trovare impreparata", dice ancora Gandini ai microfoni di 'Radio anch'io sport'.

"Noi siamo d'accordo con Spalletti di sederci a un tavolo a fine campionato e definire i progetti futuro. Se lui resta con noi, come ci auguriamo, benissimo. Se sceglierà altre strade, avremo le soluzioni pronte. Stiamo giamo già pensando a possibili soluzioni. Non siamo abituati a farci trovare impreparati".