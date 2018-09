Roma-Frosinone, probabili formazioni: Di Francesco si gioca tutto

La Roma non può più sbagliare. Contro il Frosinone va in scena, all'Olimpico, il match del turno infrasettimanale sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. La squadra di Di Francesco ha pareggiato tutte le ultime tre partite interne di campionato: non arriva a quattro pareggi di fila da marzo 2015. Cinque punti in cinque partite sono troppo pochi. James Pallotta e Monchi non vogliono vedere altri passi falsi.

Le ultime di Roma-Frosinone

Di Francesco cerca la giusta quadratura ma non dovrebbe toccare il reparto difensivo, composto sempre da Florenzi, Manolas, Fazio e il rientrante Kolarov. A centrocampo Nzonzi scalpita per un posto da titolare e potrebbe far rifiatare De Rossi in vista del derby.

Ribaltone anche in attacco, tutto nuovo rispetto a Bologna: fuori anche Dzeko, al suo posto Schick. Perotti out per un problema al flessore. Campbell in attacco potrebbe ancora essere titolare, Ciano dovrebbe finire in panchina. Chibsah potrebbe agire da vertice basso, viste le ultime difficoltà di Maiello. Cassata confermato da interno destro.

Le probabili formazioni di Roma-Frosinone

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Schick.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Cassata, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Campbell, Perica.