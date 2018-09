Roma-Frosinone 4-0 | Poker per allontanare la crisi, ora c'è il derby

La Roma vince 4 a 0 contro il Frosinone nel match della 6^ giornata di Serie A. Squadra di casa in vantaggio subito alla prima occasione. Cengiz Under riceve palla a centrocampo, tunnel a Crisetig e sinistro potente a piegare le mani di Sportiello. Gol fantastico del turco. I ciociari, colpiti, cercano il pari con l'orgoglio ma la squadra capitolna domina e sfiora il raddoppio con Patrick Schik che colpisce la traversa.

E' il preludio per il 2 a 0, bellissimo, di Javier Pastore. Cross preciso di Santander, tacco del Flaco e Sportiello battuto. Tutto facile per la Roma e per El Shaarawy, che al 37' realizza il più facile del gol depositando a porta vuota l'assist di Under dalla destra. È 3-0. Nella ripresa Di Francesco regala spazio anche al baby Zaniolo. Nel finale assist del neo entrato Luca Pellegrini per Kolarova che cala il poker. La Roma vince, allontana la crisi e si tuffa nel derby.

Il teballino di Roma-Frosinone

Roma - Olsen 6; Santon 6,5, Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 6,5; Nzonzi 6,5, De Rossi 6 (80' Lu. Pellegrini 6,5); Under 7,5, Pastore 7,5 (66' Zaniolo 6), El Shaarawy 7; Schick 6. A disp.: Mirante, Fuzato, Marcano, Juan Jesus, Florenzi, Karsdorp, Cristante, Lo. Pellegrini, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco.

Frosinone - Sportiello 5,5; Goldaniga 5, Ariaudo 5, Capuano 5; Zampano 5, Chibsah 5, Crisetig 5, Cassata 5,5 (71' Soddimo 6), Beghetto 5; Ciano 5,5 (71' Campbell 6), Pinamonti 6 (65' Ciofani 6). A disp.: Bardi, Iacobucci, Salamon, Kranjc, Brighenti, Molinaro, Ghiglione, Hallfredsson, Vloet, Perica. All. Longo.

Marcatori - Under (R), Pastore (R), El Shaarawy (R), Kolarov (R)