Roma, Friedkin è sempre più vicino: piace Leonardo come dirigente

Si stringono i tempi per il passaggio di proprietà della AS Roma. L'americano Dan Friedkin sta per ultimare la due diligence e mancherebbe davvero poco per il passaggio di consegne tra James Pallotta e il nuovo proprietario. Si tratta di stilare a questo punto un cosiddetto memorandum of understanding per giungere alla firma ufficiale nei primi giorni della prossima settimana.

Secondo diverse indiscrezioni si sarebbe dartata, visto che la squadra di Fonseca rischia di non centrare l'ingresso in Champions League, con cospicua perdita di introiti e abbattimento del valore dell'assett.

Che manchi ancora qualcosa ma che si sia in dirittura finale lo dimostra pure il fatto che in Consob non si è ancora presentato nessuno a illustrare l'operazione per le dovute autorizzazioni. I prossimi giorni dovrebbero essere quindi decisivi. L'americano, per dare un tocco internazionale alla "sua" Roma, starebbe pensando all'ex Milan e Inter Leonardo come dirigente. Il brasiliano, ora al Psg, sposerebbe il progetto di Friedkin.