Roma, ben tornato Florenzi: il ringraziamento ai tifosi sui social

Incubo finito per Alessandro Florenzi. "Ero molto emozionato per il mio ritorno in campo. Ho cercato di fare tutto al meglio, di sacrificarmi per la squadra", ha spiegato a Premium Sport. "Volevo far pensare alla gente che mi ero solo preso un periodo di riposo - ha aggiunto -. Ora, uno degli obiettivi, è il ritorno in Nazionale, ma dipenderà dalle prestazioni col club".

Poi il lungo post sui social per ringraziare i tifosi: "Tutto quello che è successo è arrivato a me, e non per me. A me per farmi crescere, a me per farmi diventare più forte. A me per essere quello che sono, a me per apprezzare ogni attimo della vita. Come quel bambino, oggi diventato uomo, che ha continuato a credere nella forza di un sogno: quella forza che ti fa superare ogni ostacolo. Quel bambino che vuole continuare a fare ciò che ama di più al mondo: giocare a calcio. Grazie, grazie a tutti voi. Tutto quello che è successo è passato in fretta con voi al mio fianco".