Roma-Fiorentina: probabili formazioni, giocherà Defrel

La Roma vuole dimenticare il Barcellona ed ospita la Fiorentina. I giallorossi puntano a blindare il terzo posto in campionato per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League. Nove degli ultimi 10 gol della Roma in tutte le competizioni sono arrivati nel secondo tempo. La Viola, invece, è in un buon momento di forma. Sarà un match particolare, giocato anche in memoria di Davide Astori.

Le ultime dai campi

Di Francesco deve valutare lo sforzo di coppa, probabile qualche avvicendamento rispetto alla gara del Camp Nou. Chance dal 1' per Juan Jesus, Gerson, Defrel ed El Shaarawy, ancora in dubbio la presenza di Nainggolan. Out Under e Perotti, nemmeno convocato per una botta a un polpaccio. Pioli, invece, dovrà rinunciare allo squalificato Chiesa. Per sostituirlo è ballottaggio tra Saponara (favorito) e Gil Dias. Verso il forfait anche Thereau e Badelj. Probabile Eysseric dal 1'. Convocato per la prima volta un altro figlio d'arte Riccardo Sottil, maglia numero 21.

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Gerson; Defrel, Dzeko, El Shaarawy.

Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara, Eysseric; Simeone.