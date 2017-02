Festival giallorosso, la Roma le suona alla Fiorentina: poker servito

La Roma vince 4 a 0 contro la Fiorentina, nel posticipo della 23^ giornata di Serie A. L'equilibrio dell'Olimpico viene rotto da Edin Dzeko al 39'. Ad inizio ripresa Federico Fazio raddoppia il vantaggio romanista. Ci pensa poi Radja Nainggolan e chiudere la pratica. Nel finale doppietta di Dzeko e poker giallorosso.

PRIMO TEMPO - Avvio propositivo dei gigliati che provano ad appoggiarsi in profondità su Babacar. Fa lo stesso la Roma cercando Dzeko. Al minuto 8 iniziativa di Borja Valero che costringe la squadra di casa a difendersi in corner. Fatica la squadra di Spalletti a sbrogliare la matassa toscana. Al 13' lancio di Gonzalo per Chiesa che scavalca Szczesny con pallonetto: Fazio salva la Roma.

Al 19' si svegliano in giallorossi. Bruno Peres converge e calcia di mancino: palla fuori di un soffio. La partita, molto tattica, vive di folate. Al 25' ci prova Chiesa. Sinistro del 25 viola arrivato dopo uno schema su angolo, e servito in maniera approssimativa da Borja Valero. Non c'è precisione: palla molto alta. Al 29' timido colpo di testa di Dzeko, palla larga.

Al 29' la Roma spreca clamorosamente il vantaggio. Azione corale, palla splendida di Nainggolan per Bruno Peres che, solo davanti a Tatarusanu, sbaglia tutto. Passano due minuti e Dzeko si gira bene in area calciando verso la porta, blocca Tatarusanu. Le occasioni danno linfa ai ragazzi di Spalletti che cambiano marcia.

Al 38' la Roma passa in vantaggio. Palla geniale di De Rossi che mette Dzeko davanti la porta: stop, tiro e Tatarusanu battuto. E' 1 a 0. Malissimo Sanchez nell'occasione. La Fiorentina, stordita, rischia di subire il raddoppio ma Tatarusanu è bravo a dire no a Dzeko.

SECONDO TEMPO - Ad inizio ripresa la Roma, sostenuta dal proprio pubblico, alza l'intensità a centrocampo schiacciando la Fiorentina. Sousa, non contento, sprona i suoi. La squadra di Spalletti però prende campo e al 58' fa 2 a 0 con Fazio. Secondo assist di serata per De Rossi, che ha scodellato dentro la punizione, trovando l'incornata di Fazio, imperioso nello svettare sopra Sanchez.

Sousa, con le spalle al muro, le prova tutte: Ilicic per Maxi Olivera. Il cambio, però, non muta l'inerzia della gara. Al 70' Emerson lascia Chiesa sul posto: cross basso per Rudiger che stoppa e gira senza guardare. Palla fuori di poco. Passano 30 secondi e Nainggolan mette in porta Dzeko, ma il bosniaco non trova il fondo del secchiello.

Al 76' la Roma fa 3 a 0 con un super contropiede. Dzeko lavora da pivot, dietro su De Rossi. Il capitano verticale su Strootman, che lancia poi Nainggolan a tu per tu con il portiere, e il belga non sbaglia: gol e partita in ghiaccio. Al minuto 80 Spalletti regala anche 10 minuti a Totti.

Al minuto 84 Dzeko cala il poker. Il bosniaco anticipa l'intervento di Astori con la punta del piede, e si invola verso la porta di Tatarusanu, senza sbagliare il più facile dei tocchi. Fiorentina alle corde, letteralmente. La partita ha poco altro da dire e così Spalletti regala l'esordio a Grenier. Brutta prova della Fiorentina.

TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Szczesny 6; Manolas 6, Fazio 7,5, Rudiger 6,5; Bruno Peres 6, De Rossi 7,5, Strootman 7, Emerson Palmieri 6,5; Nainggolan 7, El Shaarawy 6,5 (80' Totti sv); Dzeko 7. Panchina: Lobont, Alisson, Juan Jesus, Mario Rui, Paredes, Grenier, Perotti, Gerson, Salah. All.: Spalletti

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Sanchez 4, Gonzalo 4, Astori 4; Chiesa 4,5, Vecino 6, Badelj 4,5, Maxi Olivera 5 (63' Ilicic 5,5); Bernardeschi 5 (75' Tello 6), Borja Valero 5; Babacar 5. Panchina: Sportiello, Satalino, De Maio, Tomovic, Milic, Salcedo, Maistro, Hagi, Mlakar. All.: Sousa

Marcatori: 2 Dzeko (R), Fazio (R), Nainggolan (R)

Ammoniti: Strootman (R), Sanchez (F), Borja Valero (F), De Rossi (R), Gonzalo (F)