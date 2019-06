Milan fuori dall'Europa League: cambia l'estate della Roma

Paulo Fonseca può sorridere: la Roma non farà i preliminari di luglio per l'Europa League. Il Tas di Losanna, infatti, ha estromesso il Milan dalla seconda competizione europea. Il turno contro del 25 luglio, quindi, lo giocherà il Torino con i giallorossi che salteranno i preliminari e avere accesso diretto ai prossimi gironi della seconda competizione europea.

Manca ancora l'ufficialità dell'ingresso dei granata, ma lo scenario è questo. La Roma, così, dopo aver annullato il ritiro di Pinzolo, con le proteste del sindaco del comune trentino, dovrà quindi organizzare nuove date per il ritiro estivo e anche nuove amichevoli dopo aver annullato pure la tournée americana. La buona notizia, per Fonseca però c'è. Il neo allenatore ora potrà avere tempo e modo per modellare la "sua" Roma in vista del campionato che verrà.