La Roma ingaggia Aman, Sam e Nicolò per giocare a Fifa

La Roma è entrata ufficialmente nel mondo degli sport elettronici, grazie all'arrivo delle prime tre star FIFA del club giallorosso: Aman Seddiqi, Sam Carmody e Nicolò Mirra. I tre giocatori rappresentano la squadra eSports della Roma in tutti i tornei ed eventi ufficiali di sport elettronici.

Grazie all'ingaggio di questi tre giocatori la Roma fa così il suo ingresso nell’universo degli sport elettronici, nei quali se la vedrà in prestigiosi tornei contro squadre del calibro di Paris Saint-Germain, Manchester City, Ajax, Valencia, Sporting Lisbona e Galatasaray.

Il manager della squadra eSports giallorossa sarà l'americano Colin Johnson. Al fine di garantire le migliori chance di successo al club nell’arena virtuale, la Roma ha avviato una collaborazione con Fnatic, organizzazione leader nel settore a livello mondiale che darà vita alla divisione eSports del club e fornirà supporto per la formazione e gli eventi, oltre al know-how logistico legato agli sport elettronici per far crescere e migliorare i giocatori in forza al club.

"La Roma è una delle società sportive più attive nel mondo digitale a livello globale ed è per questo che abbiamo lavorato per creare un’organizzazione in seno al club che potesse coinvolgere gli appassionati attraverso tutti i canali digitali", ha affermato Jim Pallotta, Presidente dell'AS Roma.

"Con la crescita esponenziale degli sport elettronici e la continua attenzione nei confronti di giochi come FIFA, abbiamo avviato una partnership con Fnatic, organizzazione leader nel settore degli sport elettronici a livello mondiale, per dare vita a una squadra eSports. - ha concluso Pallotta - La joint venture ci consentirà di stabilire una presenza importante nel mondo degli sport virtuali e di coinvolgere gli appassionati attraverso nuove ed entusiasmanti modalità".