Roma-Empoli, le pagelle: Dzeko segna sempre. Perotti a intermittenza

La Roma vince 2 a 0 contro l'Empoli nel posticipo della 30^ giornata di Serie A. I giallorossi partono bene e dopo 12 passano con il solito Edin Dzeko. Ad inizio ripresa il bosniaco segna ancora su assist di Moahmed Salah. Nel finale spazio anche a Francesco Totti.

Szczesny 6,5 - La serata dell'Olimpico si preannuncia facile per il polacco. Attento in diverse uscite soprattutto su Thiam che, in alcune occasioni, riesce a beffare Manolas. Nella ripresa è bravissimo negando il gol a Marilungo e a Thiam.