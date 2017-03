Roma-Empoli, probabili formazioni: tocca a Grenier e Paredes

La Roma affronta l'Empoli nel match della 30^ giornata di Serie A. La squadra di casa è imbattuta da sette partite di campionato contro i toscani: quattro vittorie per i giallorossi e tre pareggi dopo la sconfitta del febbraio 2007. Il centrocampo di Luciano Spalletti però sarà rivoluzionato.

QUI ROMA - Con Strootman fuori per squalifica e De Rossi indisponibile per non rischiare di saltare il derby, toccherà a Paredes e Grenier partire titolari in mezzo. In attacco dubbio Dzeko-Perotti (il primo favorito), chiede spazio El Shaarawy ma c'è anche Salah. Possibile occasione a sinistra per l'ex di turno Mario Rui.

QUI EMPOLI - Martusciello deve sostituire gli squalificati Costa e Diousse: in difesa toccherà a Barba, mentre in attacco è probabile Maccarone insieme a Thiam. Spazio in difesa per Barba mentre in cabina di regia Mauri potrebbe essere preferito a Buchel.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Peres, Paredes, Grenier, Mario Rui; Salah, Nainggolan; Dzeko. Allenatore: Spalletti.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Barba, Bellusci, Pasqual; Krunic, Josè Mauri, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Thiam. Allenatore: Martusciello.