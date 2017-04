Doppio Dzeko: la Roma liquida facilmente l'Empoli

La Roma vince 2 a 0 contro l'Empoli nel match della 30^ giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti parte forte e dopo 12 minuti passa con il solito Edin Dzeko. Ad inizio ripresa il bosniaco segna ancora garantendo la vittoria ai padroni di casa.

PRIMO TEMPO - Fin da subito i giallorossi provano a sfondare. Al 12', in maniera anche un po' fortunosa, passa. Da calcio d'angolo. Rudiger sfiora sul primo palo e la palla carambola su Dzeko, che devia con il corpo in rete. Roma in vantaggio. L'Empoli, però, nonostante lo svantaggio gioca bene. I minuti passano e, oltre la rete, all'Olimpico di emozioni se ne segnalano poche.

Al 26' colpo di testa di Veseli: facile per Szczesny. Risponde la Roma con un bolide di Paredes deviato in corner da Skorupski. Dall'angolo che ne segue Fazio manda a lato. Al 32' ci prova El Kaddouri ma il suo destro termina a lato. Risponde la Roma con Salah che illumina per Perotti: colpo di testa fuori di un metro da buona posizione. Al 33' grande chance per gli ospiti con Marilungo che, da buona posizione, calcia alto.

SECONDO TEMPO - Ad inizio ripresa Marilungo sfiora l'eurogol ma Szczesny è super negandogli la gioia. La Roma, spaventata, reagisce e al 57' raddoppia. Perotti controlla e rientra, crossando sul secondo palo: Salah fa la sponda per il bosniaco, che anticipa tutti sul primo palo! 33 i goal in stagione per il numero 9 giallorossi.

Al 68' ci prova Thiama ma Szczesny è attento. Risponde la Roma con Salah che, di testa, colpisce la traversa. Emozioni che, l'Olimpico, vive al 74' quando entra Totti. La partita ha poco altro da dire.

TABELLINO

ROMA: Szczesny 6,5; Manolas 5,5, Fazio 5,5, Rudiger 6; Bruno Peres 5,5, Paredes 6, Nainggolan 6, Mario Rui 6; Salah 6,5, Perotti 5,5 (62' Grenier 6); Dzeko 8 (74' Totti 6). A disp.: Alisson, Lobont, Juan Jesus, Vermaelen, Nura, Gerson, El Shaarawy. All.:Spalletti

EMPOLI: Skorupski 6; Laurini 6, Veseli 5,5, Barba 5 (77' Cosic 6), Pasqual 6; Krunic 6, Buchel 6, Croce 6,5; El Kaddouri 6 (74' Maccarone 6); Marilungo 6,5 (60' Tello 6), Thiam 5,5. A disp.: Pugliesi, Pelagotti, Bellusci, Zambelli, Dimarco, Mauri, Zajc, Mchedlidze, Pucciarelli. All. Martusciello.

MARCATORI: 2 Dzeko (R)

AMMONITI: Krunic (E)