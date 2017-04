Roma, serve l'impresa Scudetto per salvare la stagione. Spalletti verso l'addio

L'eliminazione prima in Europa League e poi in Coppa Italia. La Roma rischia di gettare anche questa stagione. Ora, per passare dall'inferno al paradiso servirà l'impresa in campionato e strappare lo Scudetto alla Juventus. Solo così, almeno a suo dire, Luciano Spalletti resterà in giallorosso.

Il tecnico toscano, infatti, ha più volte ribadito che se non arriveranno titoli lascerà Trigoria. Una volontà certificata anche dal messaggio di ieri lasciato dopo il derby: "Se la squadra non vince è l'allenatore il responsabile". Insomma il futuro di Spalletti non è mai stato così in bilico.

Su di lui c'è forte la Juventus, che lo ha valutato come il profilo ideale per il dopo Massiliano Allegri, sempre più attratto dalle sirene della Premier League. Ma proprio in Inghilterra potrebbe finire anche Spalletti. Piace al Tottenham che, in caso di addio di Mauricio Pellegrino, sarebbe pronto ad offrirgli un contratto da 4,5 milioni di euro.

La Roma, allora, si guarda intorno. In Italia piacciono Eusebio Di Francesco e Vincenzo Montella, due che ben conoscono Trigoria. Attenzione anche a Gianpiero Gasperini che con la sua Atalanta delle meraviglia ha attirato le attenzioni giallorosse. Se dovesse arrivare, come sembra, Monchi come nuovo direttore sportivo, però, si potrebbe puntare ad un tecnico straniero.

La suggestione è quella che potrebbe riportare nella Capitale Luis Enrique in procinto di lasciare il Barcellona. Il nome più caldo, però, è quello di Unai Emery, attuale tecnico del PSG, che però sembra non avere futuro sotto la Tour Eiffel, dopo la rimonta patita in Champions League proprio contro il Barça. Monchi ed Emery hanno già lavorato in modo proficuo assieme a Siviglia vincendo in Spagna e in Europa. La Roma riflette.