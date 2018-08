Roma, Di Francesco su Strootman: "Se un giocatore chiede di andar via non lo trattengo"

Conferenza stampa interessante quella di mister Di Francesco alla vigilia di Milan-Roma, l'anticipo del venerdì in programma domani sera. L'allenatore della Roma non si è sottratto alle domande sul caso spinoso di questi ultimi giorni, ovvero la cessione di Strootman. È di oggi la notizia dello striscione anti-Pallotta comparso nella notte.

Ma il tecnico giallorosso la pensa diversamente. Alla domanda sulla partenza dell'olandese ha risposto: "Ho parlato con il giocatore e ci siamo salutati, aveva il desiderio di una nuova esperienza. Intendo dire che nella Roma voglio giocatori che abbiano voglia di vestire questa maglia, Kevin ha giocato fino all’ultima partita come successo con Dzeko che poteva andare via lo scorso anno. Quando ho giocatori di grande professionalità prendo tutti in considerazione. Se un giocatore chiede di andare io non trattengo nessuno". Parole chiare che disegnano tutt'altro tipo di situazione rispetto a quella ipotizzata in certi ambienti e da parte dei tifosi giallorossi.

Poi, sulle contestazioni alla squadra: "La domanda va fatta ai tifosi, non so perché l’hanno fatto. Non si può essere contenti, ma devo cercare di alimentare l’entusiasmo. L’anno scorso in partenza la situazione era leggermente peggiore, oggi abbiamo 4 punti e qualcuno ne ha anche un pochino meno. Ci sono tanti contesti in cui bisogna parlare, ma si deve parlare con criterio, spiegando le cose come si deve e non tanto per dire, attaccare o essere faziosi da una parte e dall’altra. Ci vuole equilibrio in ciò che si dice. Il tempo dimostrerà, ci si scorda sempre con facilità quello che si è fatto. So che dobbiamo sempre dimostrare qualcosa in più, siamo sempre giudicati, a volte per cose non vere o forzate. Il tempo dirà quale sarà il nostro futuro. Oggi abbiamo 4 punti, non 1,2 o 3 come l’anno scorso. La classifica è già migliorata rispetto alla partenza della stagione precedente".

Riguardo la formazione titolare di domani sera Di Francesco ha lasciato aperte diverse possibilità. Potrebbero giocare dal 1' sia Nzonzi che Karsdorp, così come si valuta l'impiego di Schick, con un conseguente cambio di sistema di gioco. Non convocati gli infortunati Florenzi, Perotti e Mirante.