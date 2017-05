Roma, De Rossi e il contratto in scadenza: "Non so se rimarrò qui"

"Non so se rimarrò non ho deciso cosa farò l'anno prossimo". Daniele De Rossi parla così del suo futuro e del rapporto con la vittoria e la sconfitta.

Il centrocampista di Ostia ai microfoni di Sky Sport è stato chiaro: "In questo momento penso che non sia nemmeno così tanto importante. Ci sono stati dei momenti, delle stagioni in cui era più difficile restare, legarsi a questa maglia. È una storia d'amore che è durata talmente tanto ed è stata talmente bella che ridurla a finire un anno prima o un anno dopo in questa città sarebbe sbagliato".

"Non ho né sicurezza né insicurezza. E nemmeno sto meditando su cose strane. È solo un momento in cui sto parlando e in cui ci sto pensando tanto, sia a casa che tra me e me molte ore al giorno. Magari me lo dirà il mare cosa farò. Qualcosa capirò, c'è un rapporto solido d'amore che comunque vada non si interromperà. Magari queste parole sentite così possono fare pensare a un commiato anticipato, ma non è così. Lo dico a prescindere da tutto".