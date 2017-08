Champions, la Roma inizia contro l'Atletico: tutto il calendario

Pescando Chelsea e Atletico Madrid, la Roma non è stata fortunata nel sorteggio dei gironi di Champions League. I giallorossi inizieranno ospitendo i biancorossi del Cholo Simeone, poi la lunga trasferta azera contro il Qarabag e la doppia sfida contro il Chelsea di Antonio Conte. [Qui tutti i gironi].

In casa giallorossa, però, filtra ottimismo. Il primo a suonare la carica è stato un orgoglioso Francesco Totti premiato anche con il President's Award della Uefa: "Il girone è tosto anche per i nostri avversari, perché sfidare la Roma non è semplice per nessuno: vogliamo giocarcela", ha detto a Premium Sport nei nuovi panni da dirigente.

L'amministratore delegato Umberto Gandini gli ha fatto eco: "Compito gravoso, ma vogliamo andare lontano". Il tecnico Eusebio Di Francesco da Trigoria, invece, ha commentato: "Grandi squadre e attenzione al Qarabag".

Il calendario della Roma in Champions League

12 settembre

Roma-Atletico Madrid



27 settembre

Qarabag-Roma



18 ottobre

Chelsea-Roma



31 ottobre

Roma-Chelsea



22 novembre

Atletico Madrid-Roma



5 dicembre

Roma-Qarabag