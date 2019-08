Europa League: il calendario della Roma, date e orari

"L'Europa League si sta trasformando in una mini Champions League, ci sono squadre di ottimo livello. Noi siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo passare il turno". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, commenta l'esito del sorteggio dei gironi di Europa League.

"La Bundesliga è un grande campionato, il Borussia (Moenchengladbach, ndr) si è classificato al quinto posto e ha avuto la terza miglior difesa. Il suo allenatore ha vinto per due volte il campionato austriaco. Nella scorsa Europa League hanno ottenuto 6 vittorie su 6", fa notare il tecnico portoghese parlando dell'avversario più insidioso.

La Roma esordirà all'Olimpico: i giallorossi affronteranno l'Istanbul Basaksehir giovedì 19 settembre alle 21 in casa, mentre la prima trasferta sarà in Austria, in casa del Wolfsberger. Doppia sfida al Borussia Monchengladbach nella terza e quarta giornata.

Giovedì 19 settembre

21.00 Roma-Istanbul Basaksehir

Giovedì 3 ottobre

18.55 Wolfsberger-Roma

Giovedì 24 ottobre

18.55 Roma-Borussia Monchengladbach

Giovedì 7 novembre

21.00 Borussia Monchengladbach-Roma

Giovedì 28 novembre

18.55 Istanbul Basaksehir-Roma