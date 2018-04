Roma: "Coloriamo la città di giallorosso", una bandiera su ogni balcone. E' operazione rimonta

La Roma crede nella rimonta contro il Liverpool e lancia l'iniziativa "Coloriamo la città!". E' questo il messaggio che il club ha diffuso sui social in vista della semifinale di ritorno di Champions League di mercoledì sera all'Olimpico. Nelle intenzioni della società c'è la voglia di vedere, ancora prima dello stadio, la città imbandierata per l'appuntamento europeo.

"Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso, che tutti i tifosi romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma - le parole di Monchi riportare dall'account ufficiale del club -. In questo momento in cui si parla di violenza, facciamo capire che il tifoso della Roma non è violento".

"È il momento di essere uniti. Battere il Liverpool è più difficile che battere il Barcellona. Non esiste domani, finisce tutto mercoledì, non dobbiamo lasciare dietro niente. Ogni nonno, nipote, figlio, padre, madre: mercoledì giocano tutti. Io ho avuto la fortuna di vincere tanto a Siviglia, ma mai avevo sognato di arrivare in finale di Champions. - ha aggiunto Monchi sul sito ufficiale del club - Lo dicevo a mia moglie: ho sognato tante cose e tante ne ho realizzate, ma nella mia testa non c’è mai stata la finale di Champions. Tutti dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Alisson una parata, Dzeko un gol. Daniele un passaggio, gli altri che non giocano trasmettere il proprio tifo alla squadra. E dobbiamo essere convinti di poterlo fare, perché così è più facile farla".

Il ds spagnolo ha poi cinguettato una foto in cui è accanto a una grande bandiera con al centro il logo della squadra abbinata agli hashtag #iocicredo e #unitisiamopiùforti. Poco dopo sono arrivati anche i tweet dell'ad Gandini, di Francesco Totti e dei tifosi.

Coloriamo la città! Per fare prima, mi porto anche questi 2 amici 💛❤ pic.twitter.com/rZw4cliwAS — Francesco Totti (@Totti) 30 aprile 2018