Roma-Chievo, probabili formazioni: De Rossi ko. C'è Nainggolan

La Roma ospita il Chievo, nel match della 18^ giornata di Serie A. Spalletti riesce a recuperare Totti e Nainggolan nell'ultima partita dell'anno, mentre perderà De Rossi. Perdita grave anche per Maran che non avrà il Pata Castro.

QUI ROMA - Spalletti perde Manolas e De Rossi, usciti malconci dalla gara dello Juventus Stadium. Al loro posto, spazio al rientrante Vermaelen, a Naingggolan, recuperato, ed El Shaarawy. Febbre anche per Dzeko, però recuperato. In panchina il brasiliano Gerson.

QUI CHIEVO - Dopo il successo sulla Samp, Maran sarà costretto a un cambio per reparto. In difesa Cesar (o Spolli) dovrebbe prendere il posto dell'acciaccato Gamberini, uscito dall'ultimo match con una contusione alle costole. In mezzo Castro lascia spazio a uno tra Izco (favorito) e Nicola Rigoni. Davanti Inglese dovrebbe rilevare Pellissier.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Peres, Rudiger, Vermaelen, Emerson; Nainggolan, Strootman; Salah, Perotti, El Shaarawy; Dzeko. A disp.: Alisson, Crisanto, Fazio, Juan Jesus, Paredes, Mario Rui, Gerson, Marchizza, Seck, Iturbe, Totti. All.: Spalletti Indisponibili: Florenzi, Nura, Lobont, Manolas, De Rossi

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Dainelli, Gamberini, Spolli; De Guzman, Radovanovic, Izco; Birsa; Meggiorini, Pellissier. A disp.: Bressan, Confente, Costa, Rigoni, Bastien, Depaoli, Kiyine, Floro Flores, Parigini, Jallow, Inglese. All.: Maran Indisponibili: Gobbi, Sardo, Hetemaj, Castro, Seculin, Cesar, Cacciatore