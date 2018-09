Roma-Chievo, le pagelle: Florenzi è il migliore, male Kolarov

La Roma pareggia 2 a 2 contro il Chievo, nell'anticipo del pranzo. A sbloccare la partita, dopo 10 minuti, è Stephan El Shaarawy che trasforma un bell'assist di Alessandro Florenzi. Prima dell'intervallo è Edin Dzeko a vestire i panni da assist man regalando a Bryan Cristante la palla del raddoppio. Ad inizio ripresa Valter Birsa riapre la gara e nel finale Mariusz Stepinski pareggia.

Le pagelle di Roma-Chievo

Olsen 6,5 - Il portiere svedese deve scrollarsi un po' di incertezze dopo un avvio non esattamente eccezionale. Attento in un paio di uscire e nelle conclusioni, un po' troppo ambiziose di Radovanovic. Non eccezionale nel gol di Birsa che riapre la gara. Sul gol del 2 a 2 evita l'autorete di Kolarov, ma non la zampata di Stepinski. Al 95' salva la Roma.