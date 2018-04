Roma-Chievo, probabili formazioni: Di Francesco cambia in vista del Liverpool

La Roma affronta il Chievo Verona nell'anticipo della 35^ giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco, prima del match è sttao chiaro: "Dobbiamo trattare la partita con il Chievo in maniera importante. Non possiamo sbagliare perché restano poche partite e rimediare è sempre più difficile. Dobbiamo vincere". Insomma vietato sbagliare.

Le ultime da Roma-Chievo

Per quanto concerne la formazione, si dovrebbe ritornare a 4 in difesa con Kolarov e Florenzi a riposo: pronti Peres e Silva. A centrocampo, probabile l'utilizzo di Gonalons e Pellegrini. In attacco, Di Francesco punterà su Under, Schick ed El Shaarawy. Indisponibili Strootman, Perotti, Karsdorp e Defrel, diffidati Strootman e Juan Jesus.

Maran continua a puntare su Giaccherini. Dovrebbe essere Stepinski il partner di attacco di Inglese, anche se Pucciarelli scalpita per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni di Roma-Chievo

Roma (4-3-3): Alisson: Bruno Peres, Manolas, Fazio, J. Silva; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Schick, El Shaarawy. A disposizione: Lobont, Skorupski, Florenzi, Juan Jesus, Capradossi, De Rossi, Dzeko, Antonucci, Gerson. Allenatore: Di Francesco

Chievo (4-4-1-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Birsa; Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Dainelli, Gamberini, Castro, Depaoli, Bastien, Pellissier, Stepinski. Allenatore: Maran