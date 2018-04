Roma a valanga: Chievo umiliato 4 a 1, ora serve l'impresa col Liverpool

La Roma vince 4 a 1 contro il Chievo nella 35^ giornata di Serie A. Dopo 9 minuti Patrick Schick sblocca subito la partita dell'Olimpico. Prima dell'intervallo raddoppia Edin Dzeko. Nella ripresa Alisson para un rigore poi Stephan El Shaarawy ed il solito Dzeko calano il poker. Gol della bandiera di Roberto Inglese. Espulso Juan Jesus.

Di Francesco fa poco turn over e lancia Schick con Dzeko in avanti. Brivido per i padroni di casa dopo cinque minuti con Inglese che lavora un bel pallone per Castro: tiro di destro e incrocio dei pali scheggiato. Passano 30 secondi e ci prova proprio Inglese: tutto facile per Alisson. Dopo 9 minuti, però, la Roma passa. Azione caparbia di Nainggolan che ruba il pallone a Radovanovic, cross teso in area per Schick che di piatto fulmina Sorrentino. Si mette subito bene per la Roma. E' 1 a 0.

Passano 100 secondi e Fazio, di testa, colpisce un palo. Chievo in bambola. Al 20' Schick impegna ancora l'attento Sorrentino. Al 27' Depaoli alza bandiera bianca, al suo posto Jaroszynski. La Roma però è padrone del campo ed El Shaarawy ubriaca Tomovic e calcia col destro: palo clamoroso. I clivensi sono alle corde e anche Dzeko manca il raddoppio. Il 2 a 0 arriva al 40'. Cross perfetto di Kolarov e Dzeko, col gambone, anticipa Radovanovic e batte Sorrentino. Chievo ko tecnico.

Ad inizio ripresa Sorrentino, dove volte, salva il Chievo dal tracollo dicendo no a Dzeko. Al 55' dormita della difesa della Roma. Juan Jesus si fa scappare Inglese e lo stende in area: rigore e rosso. Dal dischetto va Inglese che sbaglia. Bravo Alisson a respingere il tiro. Il Chievo crolla psicologicamente. Al 66' El Shaarawy fa 3 a 0. Splendida azione del Faraone che scappa via in velocità, elude l'intervento di Gamberini con un tunnel un po' fortunoso, poi interno destro all'angolino, nulla da fare per Sorrentino.

Passa un minuto e Dzeko cala il poker. Assist di Nainggolan, il bosniaco prende la mira dai 25 metri e con un sinistro a giro batte Sorrentino. 4 a 0 e partita in ghiaccio. Nel finale gioia personale per Inglese che firma il gol 4 a 1. La Roma vince e ora sogna l'impresa contro il Liverpool.

Il tabellino di Roma-Chievo

Roma (4-3-3) - Alisson 7; Bruno Peres 6, Juan Jesus 4, Fazio 6, Kolarov 6,5; Nainggolan 7, De Rossi 6,5, Pellegrini 6 (77' Gonalons sv); Schick 7 (60' Manolas 6), Dzeko 7,5, El Shaarawy 7. Panchina: Skorupski, Pellegrini Luca, Florenzi, Silva, Gerson, Under. Allenatore: Di Francesco.

Chievo Verona (4-4-2) - Sorrentino 6,5, Depaoli 5,5 (27' Jaroszynski 5,5), Bani 5 (46' Gamberini 5), Tomovic 4, Cacciatore 5; Castro 5 (77' Birsa sv), Radovanovic 4, Rigoni 4, Hetemaj 5; Pucciarelli 5, Inglese 4,5. Panchina: Seculin, Cesar, Dainelli, Bastien, Giaccherini, Pellissier, Stepinski. Allenatore: Maran.

Marcatori: Schick (R), 2 Dzeko (R), El Shaarawy (R), Inglese (C)

Espulso: Juan Jesus (R)

Ammoniti: Kolarov (R), Hetemaj (C), Birsa (C), Nainggolan (R)