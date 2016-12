Roma di rimonta, Chievo battuto: tre punti sotto l'albero di Natale

La Roma vince 3 a 1 contro il Chievo, nel match della 18^ giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti gioca bene ma fatica a sbloccare la gara. A romprere l'equilibrio allora ci pensa Jonathan De Guzman. Prima dell'intervallo è Stephan El Shaarawy a pareggiare su punizione. Ad inizio ripresa Edin Dzeko riporta avanti i padroni di casa. Gioia per Diego Perotti nel finale.

PRIMO TEMPO - Parte subito in attacco la squadra di Spalletti che lascia Perotti, in panchina, a sorpresa. I giallorossi, larghi in campo, attaccano a testa bassa. Al 11' azione di Dzeko che con tiro-cross strappa gli applausi dell'Olimpico. Al 13' ci prova anche El Shaarawy: attento Sorrentino. 100 secondi dopo è il turno di Salah: palla in curva.

Al 21' occasionissima del Chievo. Birsa centra per l'accorrente De Guzman che, solo davanti a Szczesny, calcia a lato. Risponde poco dopo El Shaarawy impegnando Sorrentino. Al 24' mezzo miracolo del portiere del Chievo su una punizione bolide di Nainggolan disinnescata con difficoltà. Al 34' è il turno di Dzeko: super Sorrentino ancora dice no. La Roma, padrona del campo, fatica però a sfondare.

A segnare, allora, ci pensa il Chievo. Al 36' Izco sulla destra va via e crossa per De Guzman, sbaglia Bruno Peres e il centrocampista del Chievo trova l'impatto vincente con il pallone. E' 1 a 0. Al 40' Maran è costretto a rinunciare ad Izco: dentro Costa. Il pareggio lo trova al 46' El Shaarawy con una magistrale punizione: 1 a 1 all'intervallo.

SECONDO TEMPO - Ad inizio ripresa la Roma passa. Azione tambureggiante di El Shaarawy che sfonda la difesa del Chievo. La palla arriva sui piedi di Dzeko che, da mezzo metro, batte Sorrentino. E' il gol del 2 a 1 che fa esplodere l'Olimpico. Con il vantaggio la squadra di Spalletti gestisce il pallone, abbassando i ritmi e addormentando il Chievo.

La Roma insiste ma Dzeko, per colpendo il palo, poi calciando fuori grazia il Chievo. Maran allora ci crede e fa entrare Pellissier. Al minuto 80 dentro Perotti: fuori Salah. Poco dopo Sorrentino salva ancora i clivensi dicendo no a Dzeko. Al secondo minuti di recupero gioia anche per il neo entrato Perotti che su rigore fa 3 a 1. La partita scorre via e la Roma vince, in rimonta, l'ultima partita del 2016.

TABELLINO

Roma (4-3-3): Szczesny 6; Rudiger 6, Fazio 6,5, Vermaelen 5,5, Peres 5; Emerson 6,5, Strootman 6, Nainggolan 6,5; Salah 5 (80' Perotti 6,5), Dzeko 6,5 (90' Iturbe sv), El Shaarawy 7,5. A disp.: Alisson, Crisanto, Pellegrini, Gerson, Juan Jesus, Mario Rui, Spinozzi, Seck, Totti. All.: Spalletti

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 6,5; Izco 6,5 (40' Costa 5,5), Dainelli 5,5, Gamberini 6, Frey 5,5; De Guzman 6,5, Radovanovic 6, Rigoni 6; Birsa 6 (57' Bastien 6); Meggiorini 5,5, Inglese 5,5 (74' Pellissier 6). A disp.: Bressan, Confente, Spolli, Depaoli, Kiyine, Floro Flores, Parigini. All.: Maran

Marcatori: De Guzman (C), El Shaarawy (R), Dzeko (R)

Ammoniti: Dainelli (C), Rigoni (C)