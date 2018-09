Da 2-0 a 2-2: la Roma dorme, il Chievo gode. Fischia l'Olimpico

La Roma contro Chievo, nel match della 4^ giornata di Serie A. In avvio è Stephan El Shaarawy a sbloccare subito la contesa. A raddoppiare ci pensa poi Bryan Cristante. Ad inizio ripresa Valter Birsa riapre la sfida e nel finale Mariusz Stepinski pareggia. Prima della partita toccante il minuto di raccogliemento per Maria Sensi, morta nella serata di venerdì.

L'avvio è, come da copione, con la Roma che attacca e va al tiro con Dzeko che, di testa, manda alto. La partita è a senso unico con i padroni di casa che attaccano a testa bassa. Al minuto 8 Radovanovic prova a pescare il jolly: palla in Curva Sud. Al decimo arriva il gol della Roma: cross al bacio di Florenzi, dormita del Chievo e rete facile facile per El Shaarawy. E' 1 a 0.

Il gol regala così una domenica in discesa per la Roma. Nella seconda parte del primo tempo i clivensi provano a mettere timidamente la testa fuori dal guscio, ma la Roma è cinica e raddoppia. Pallonetto di Under alla ricerca di Dzeko, che mette giù la sfera e premia l'inserimento di Cristante: piattone e gol, 2-0. Tutto facile. Prima dell'intervallo gli ospiti hanno una chance ma Stepinski la spreca.

Ad inizio ripresa, a sorpresa, il Chievo va in gol. Bella iniziativa di Birsa che con un tiro a giro batte Olsen: è 2 a 1. La Roma, scossa, prova a reagire ma Sorrentino dice no a Under. Di Francesco, nel momento più difficile, cambia: dentro De Rossi, Kluivert e Karsdorp, per Pellegrini, Under e Florenzi. D'Anna ci prova invece con Léris.

Al minuto 85, quando la partita sembrava chiusa, il Chievo pareggia. Olsen evita l'autorete di Kolarov, sulla respinta del portiere svedese arriva Stepinski che con un tap-in vincente fa 2-2. Al minuto 89 punizione potente di Kolarov, colpo di testa di Dzeko che, da un metro, sbaglia. Al 95' Olsen salva la Roma con un miracolo su Giaccherini.

Il tabellino di Roma-Chievo

Roma (4-3-3): Olsen 6; Florenzi 7 (70' Karsdorp 6), Manolas 6, Juan Jesus 5,5, Kolarov 6; Pellegrini 6 (70' De Rossi 6), Nzonzi 6,5, Cristante 6,5; Under 6 (80' Kluivert sv), Dzeko 6, El Shaarawy 7. Panchina: Mirante, Marcano, Fazio, Pellegrini Luca, Santon, Coric, Zaniolo, Perotti, Schick. Allenatore: Di Francesco.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino 6; Tomovic 5,5, Rossettini 5, Bani 5,5, Barba 5; Rigoni 6, Radovanovic 6, Obi 5 (46' Hetemaj 6); Birsa 7 (80' Léris sv), Giaccherini 6; Stepinski 6,5. Panchina: Seculin, Jaroszyński, Depaoli, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli. Allenatore: D'Anna.

Marcatori: El Shaarawy (R), Cristante (R), Birsa (C), Stepinski (C)

Ammoniti: De Rossi (R), Rossettini (C)