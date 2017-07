La Chapecoense arriva in Italia, fissata amichevole con la Roma

La Chapecoense arriva in Italia e giocherà contro la Roma. Dopo la tragedia dello scorso 29 novembre, la Chape arriva nella Capitale con la squadra brasiliana che arriverà a fine agosto. Prima della partita, in programma all'Olimpico il 1° settembre, la squadra di Santa Caterina verrà ricevuta in Vaticano da Papa Francesco.

Ad annunciarlo è il presidente della società sudamericana. Il match contro la Roma non sarà l'unico in Europa per la Chapecoense che, il prossimo sette agosto, affronterà al Camp Nou il Barcellona prima di volare la settimana seguente in Giappone per la Suruga Cup.