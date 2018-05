L'Inter perde: Roma già in Champions, alla Lazio basta poco

Il Sassuolo ha battuto l'Inter 2-1 a San Siro nell'anticipo serale della 37/a e penultima giornata del campionato di Serie A. Grazie a questo risultato, che pone la Roma a 4 punti di distanza dai nerazzurri, i giallorossi terzi in classifica sono qualificati matematicamente alla Champions League.

La Roma quindi non ha insomma più bisogno di 1 punto. Quello serve alla Juventus per essere campione d'Italia. Attraverso Twitter, il direttore sportivo della Roma Monchi ha commentato così la qualificazione per la prossima Champions: "Qualificati ma non c’è niente da festeggiare, solo pensare a lavorare tanto per continuare a migliorare. Domani c’è una partita importante per continuare a crescere e a credere. Il futuro inizia domani sera. Daje Roma!!! #guardiamoavanti".