Roma, Cengiz Under si presenta: "Somiglio a Dybala. Pronto per fare il titolare"

Cengiz Under, ventenne turco proveniente dall'Instanbul Basaksehir, si è presentato oggi alla stampa e ai tifosi romanisti. "Credo di aver dimostrato di essere pronto anche nel Basaksehir. L’anno scorso nel massimo campionato turco ho segnato 7 reti e con le mie prestazioni ho messo in luce le mie qualità"ha detto l’esterno giallorosso nella sua conferenza di presentazione alla stampa a Trigoria.

"Vedremo ora qui a Roma come saranno le mie prestazioni, lo dirà il campo. Abbiamo avuto un buon periodo di allenamenti negli Stati Uniti, ho segnato anche un gol in una delle tre gare del torneo a cui abbiamo partecipato".

Quando gli viene chiesto del paragone con Dybala, Cengiz risponde senza esitare: "Mi chi accostavano a lui in Turchia: le somiglianze ci sono, ma io sono Cengiz e farò in modo che mi ricorderete per le mie qualità". Under è stato acquistato per 13.4 milioni più 1.5 di bonus con un'operazione lampo coordinata da Monchi.

"Quando sono arrivato a Fiumicino, era il giorno del mio compleanno e sin dall’aeroporto mi hanno tutti accolto benissimo e questo mi è piaciuto molto. - ha continuato - Per ora non parlo italiano e potrebbe crearmi qualche disagio, ma ho già iniziato a fare lezioni di italiano e conto di impararlo il prima possibile".

"Prima di venire qui mi sono informato sull’Italia e sull’ambiente e la cultura che avrei trovato. Finora posso dire che non ho trovato nessun problema: mi trovo bene, sono molto felice", ha concluso.