Champions: la Roma inizia col botto, esordio al Bernabeu. Tutto il calendario dei giallorossi

La Roma inizia col botto la Champions League 2018/2019. I ragazzi di Eusebio Di Francesco esordiranno il 19 settembre, alle 21, al Bernabeu, nel tempio dei campioni del Real Madrid. Chiusura di girone in Repubblica Ceca, in casa del Viktoria Plzen. In mezzo la doppia sfida con il Cska Mosca.



Gruppo G



19 settembre

Real Madrid-Roma ore 21

Viktoria Plzen-CSKA Mosca ore 21



2 ottobre

CSKA Mosca-Real Madrid ore 21

Roma-Viktoria Plzen ore 21



23 ottobre

Roma-CSKA Mosca ore 21

Real Madrid-Viktoria Plzen ore 21



7 novembre

CSKA Mosca-Roma ore 18.55

Viktoria Plzen-Real Madrid ore 21



27 novembre

CSKA Mosca-Viktoria Plzen ore 18.55

Roma-Real Madrid ore 21

12 dicembre

Real Madrid-CSKA Mosca ore 18.55

Viktoria Plzen-Roma 21