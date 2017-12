Roma-Cagliari, probabili formazioni: tocca a Dzeko e Schick

La Roma ospita il Cagliari, nell'anticipo serale della 17^ giornata. La squadra di casa non pareggia all'Olimpico, in Serie A, da aprile: otto vittorie e tre sconfitte da allora, con sole tre gare senza concedere gol agli avversari. Dopo il pari contro il Chievo, i giallorossi vogliono riprendere la strada per lo Scudetto.

Le ultime in casa Roma

Di Francesco ritrova De Rossi che ha scontato la squalifica. Tornano dal 1' anche Manolas e Florenzi. Ma la novità potrebbe essere Dzeko con Schick insieme, supportati dalla fantasia di Perotti. Turno di riposo per Nainggolan ed El Shaarawy anche in vista dell'impegno di Coppa Italia di mercoledì prossimo.

Le ultime in casa Cagliari

Ceppitelli e Faragò recuperano, Pisacane centrale di difesa. Fuori Dessena, c'è Barella. Attacco formato da Joao Pedro-Pavoletti. In porta ancora Cragno così come verrà confermato l'olandese Van der Wiel che duellerà contro Kolarov.

Probabili Formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Andreolli, Pisacane; Van der Wiel, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Joao Pedro, Pavoletti. All. Lopez