Roma-Cagliari, giallorossi furiosi. Petrachi: "Gara falsata". Polemico anche Pallotta

La Roma è furiosa per il gol annullato a Kalinic che avrebbe regalato il successo contro il Cagliari. A fine gara i giallorossi hanno protestato contro l'arbitro Massa di Imperia, con tanto di espulsioni a partita già conclusa per Fonseca e per il preparatore atletico Nuno Romano.

Molto arrabbiato Gianluca Petrachi: "Siamo molto amareggiati, perché non è da questa settimana che riceviamo dei torti e questo è un dato di fatto – ha dichiarato il direttore sportivo della Roma a Sky Sport - Ripenso alla partita con il Bologna, stessa cosa domenica scorsa ma in nessuna circostanza l'arbitro è andato a rivedere il VAR. In questa partita contro il Cagliari l'atteggiamento del direttore di gara è stato indisponente sin dall'inizio della partita, ha creato solo nervosismo all'interno di una gara tranquilla".

"Ma questo è il gioco del calcio, Kalinic ruba il tempo a Pisacane. È impensabile annullare questo gol, altrimenti non è più calcio, che è uno sport maschio. C'è stato un contatto, ma come ce ne sono milioni in area di rigore. Pisacane è rimasto in piedi, non è caduto a terra per la spinta di Kalinic. Se lo rivedono in Inghilterra si mettono a ridere, per lo più non è andato neanche a rivedere il VAR".

"Questo è uno sport maschio e non di signorine, dopo tanti anni di calcio vi dico che questo gol è regolare altrimenti andiamo a fare la danza classica. Qui stiamo commentando una partita di calcio, falsata da un errore tecnico dell'arbitro e non ce n'è stato solamente uno".

"Stanco di questo schifo che ci costa le partite. Troppe volte quest'anno". Questo il commento via Twitter del presidente della Roma, James Pallotta, sull'esito di Roma-Cagliari. "Non sono sicuro di aver visto la stessa partita dell'arbitro. Incredibile, Ancora una volta", ha aggiunto il proprietario dei giallorossi.