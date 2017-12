Roma poco Schick, Fazio e il Var al 95' salvano la serata: Cagliari battuto

La Roma vince 1 a 0 il Cagliari, nell'anticipo serale della 17^ giornata di Serie A. La partita è inaspettatamente equilibrata. Nella ripresa i giallorossi hanno una grande chance ma Diego Perotti sbaglia un calcio di rigore. E' l'unica chance di una brutta Roma.

Come da pronostico parte forte la squadra di casa. Al 3' cross di Nainggolan dalla sinistra allontanato di testa da Andreolli: pallone sui piedi di Florenzi, il cui potente tiro dal limite dell'area viene murato da un difensore rossoblù. I giallorossi fanno la gara con il Cagliari che si chiude, aggredisce i centrocampisti della Roma e riparte in contropiede.

La partita, così, diventa poco fluida. Al 34' Nainggolan prova a dare una scossa. Prima tira fuori, poi impegna l'attento Cragno. Sono però azioni estemporanee che non mettono paura alla squadra di Lopez, ben messa in campo. Si va all'intervallo senza gol. Nella ripresa, grazie al Var, la Roma ottiene un rigore. Dal dischetto va Perotti, ma Cragno è bravo e para. Pessimo tiro dell'argentino.

Lopez, allora, ci crede inserendo Farias per Joao Pedro. I minuti passano. La Roma, allora, prova ad attaccare a testa bassa e così Di Francesco inserisce El Shaarawy per Pellegrini. Al 77' Farias scappa via a tutta la Roma e calcia, ma il suo tiro è altissimo. Nel finale spazio anche a Strootman e Under, per Nainggolan e Schick.

Al 95' il gol decisivo. Mischia nell'area di rigore del Cagliari, uscita a vuoto di Cragno e Fazio, da pochi passi, fa 1-0 per la Roma. Sembrava impossibile, invece all'ultimo respiro la Roma ha sbloccato il match. Dopo il Var l'arbitro convalida e scoppia l'esplosione di gioia sugli spalti ed in campo. E' vittoria.

Il tabellino di Roma-Cagliari

Roma - Alisson 6; Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 7, Kolarov 6; Nainggolan 6 (80' Strootman sv), De Rossi 6, Pellegrini 6 (72' El Shaarawy 6); Schick 5 (86' Under sv), Dzeko 5, Perotti 5. A disp.: Skorupski, Romagnoli, Juan Jesus, Moreno, Castan, Bruno Peres, Emerson, Gonalons, Gerson. All. Di Francesco.

Cagliari - Cragno 7; Romagna 7, Pisacane 6,5, Andreolli 6,5; Van der Wiel 6, Ionita 6, Cigarini 7, Barella 6,5 (72' Deiola 6), Padoin 6; Joao Pedro 5,5 (60' Farias 6,5); Pavoletti 5,5. A disp,: Rafael, Daga, Ceppitelli, Capuano, Miangue, Cossu, Sau, Melchiorri, Giannetti. All. Lopez.

Marcatori - Fazio (R)

Ammoniti - Joao Pedro (C), Pellegrini (R), Cigarini (C), Deiola (C)