Roma-Bologna: probabili formazioni, Olsen si riprende la porta

La Roma affronta il Bologna nel match della 24^ giornata di Serie A. Di Francesco recupera Olsen, che dovrebbe ritrovare il suo posto tra i pali. In difesa non è da escludere l'impiego di uno fra Juan Jesus o Marcano al posto di Fazio dopo l'impegno infrasettimanale in Champions League.

A centrocampo potrebbe riposare De Rossi, con Nzonzi che scalpita. In attacco Dzeko sarà il centravanti, supportato da Zaniolo ed El Shaarawy. Ancora assente per infortunio Under, cui si sono aggiunti Schick e Karsdorp. Di nuovo in gruppo invece Perotti.

Nel Bologna invece si è fermato Giancarlo Gonzalez per un risentimento alla coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni. Molto probabilmente salterà la partita di lunedì contro la Roma, in un reparto che deve fare già a meno di Lyanco. Squalificato Palacio, in attacco ci sarà Sansone con Edera ai lati di uno tra Santander e Destro.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Djiks; Poli, Pulgar; Sansone, Soriano, Edera; Santander.

