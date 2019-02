Roma-Bologna 2-1 | Kolarov e Fazio fanno gli attaccanti, ma che sofferenza all'Olimpico

La Roma vince 2 a 1 contro il Bologna nella 24^ giornata di Serie A. All'Olimpico sono i padroni di casa a fare la gara con gli ospiti che si chiudono e ripartono. La prima chance vera, a sorpresa, è proprio dei felsinei con Soriano che impegna Olsen. La Roma, impacciata, prova rispondere con Zaniolo e Dzeko ma le iniziative sono sporadiche perché è il Bologna ad essere pericoloso.

Al 37' tiro al volo del centrocampista ex Toro, difesa della Roma sorpresa e Olsen salva tutto con un intervento di piede. Poco dopo ci prova Edera ma lo svedese è ancora super. Prima dell'intervallo rossoblu ancora vicini alla rete: sponda di Santander per Soriano e traversa clamorosa dell'ex Torino. Nella ripresa la Roma si presenta con El Shaarawy e il Farone si guadagna subito un calcio di rigore che Kolarov realizza per l'uno a zero.

Il Bologna ci prova ma la Roma raddoppia. Corner della Roma, De Rossi spizza in area di testa e Fazio insacca con un destro al volo. E' 2 a 0. E' il gol che però non affossa gli ospiti che fino alla fine lottano e accorciano le distanze con Sansone, gol che regala un finale frizzante. Nel finale il Bologna ci prova ma finisce 2 a 1 per la Roma.

Il tabellino Roma-Bologna

Roma: Olsen 7,5; Florenzi 5,5, Manolas 6,5, Fazio 6,5, Kolarov 6; Cristante 5 (46' El Shaarawy 6,5), Nzonzi 6, Pellegrini 5,5; Zaniolo 6, Dzeko 6, Kluivert 6 (66' De Rossi 6,5). A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Santon, Pastore, Coric, Celar, Perotti. All. Di Francesco.

Bologna: Skorupski 6; Calabresi 6, Danilo 5,5, Helander 5,5, Dijks 6; Poli 6,5 (71' Dzemaili 6), Pulgar 5,5 (76' Falcinelli 6); Edera 5,5 (63' Svanberg 6), Soriano 5,5, Sansone 6,5; Santander 6. A disp.: Da Costa, Santurro, Paz, Corbo, Mbaye, Donsah, Nagy, Valencia, Krejci. All. Mihajlovic.

Marcatori: Kolarov (R), Fazio (R), Sansone (B)

Ammoniti: Cristante (R), Florenzi (R), Pulgar (B), Danilo (B), Dijks (B), Mbaye (B), Manolas (R)

Le pagelle di Roma-Bologna

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!