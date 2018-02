Roma-Benevento, probabili formazioni: centrocampo rivoluzionato

La Roma affronta il Benevento nel posticipo della 24^ giornata di Serie A. Partita dal risultato scontato, almeno sulla carta, quella dell'Olimpico. Le Streghe campane non fanno paura alla Lupa che vuole approfittare degli incroci del calendario per tornare tra le prime quattro in classifica.

Le ultime dai campi

Emergenza totale per Di Francesco, soprattutto a centrocampo viste le squalifiche di Pellegrini e Nainggolan. De Rossi non ce la fa, Gerson e Strootman in mediana. Ancora fuori Perotti, chance dal 1' per Defrel. L'avversario, comunque, è più che abordanile. Nel Benevento Coda parte in vantaggio su Brignola per il ruolo di centravanti. Confermati titolari Guilherme e Djuricic.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Alisson; Kolarov, Manolas, Fazio, Florenzi; Gerson, Strootman; Under, Defrel, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

Benevento (3-5-1-1): Puggioni; Venuti, Costa, Djimsiti; D’Alessandro, Sandro, Cataldi, Guilherme, Letizia; Djuricic; Coda. Allenatore: De Zerbi