Under scaccia le Streghe: la Roma batte il Benevento e sorpassa la Lazio

La Roma vince 5 a 2 contro il Benevento nel match della 24^ giornata di Serie A. Guilherme, dopo 7 minuti, porta avanti gli ospiti. Ci pensa poi Federico Fazio a pareggiare i conti. Nella ripresa Edin Dzeko e Cengiz Under (doppietta) scacciano le Streghe. Gioia anche per Enrico Brignola e Gregoire Defrel.

Di Francesco opta per il 4-2-3-1 con Gerson e Strootman in mezzo al campo. Perotti vince il ballottaggio con Defrel. Recuperati De Rossi e Schick che vanno inizialmente in panchina. De Zerbi sceglie il 4-3-3. In avanti fiducia a Brignola. Panchina iniziale per Sagna. Viola vince il ballottaggio con Memushaj in mezzo al campo. La gara inizia subito con uno choc.

Al 7' azione insista del brasiliano che entra in area, punta Manolas e calcia con il sinistro, pallone deviato che si insacca con Alisson battuto. E' 1 a 0 Benevento. La Roma prova a reagire ma Puggioni è attento su Dzeko e fortunato su un bel tiro di El Shaarawy. La Roma però non molla e al 26' pareggia: punizione di Kolarov dalla sinistra, Fazio stacca di testa e anticipa tutti insaccando alle spalle di Puggioni.

Nella ripresa la Roma attacca a testa bassa, ma con poche idee. Di Francesco, non contento, getta nella mischia Defrel. La Roma recepisce il messaggio e cambia marcia. Al 59' Under scappa via sulla destra, cross perfetto per la testa di Dzeko che non sbaglia da due passi. E' 2 a 1. Al 62' azione splendida della Roma con Dzeko che serve perfettamente Perotti, cross arretrato e Under insacca arrivando a rimorchio. E' il 3 a 1 che sa di sospiro di sollievo.

Al 75' Under fa doppietta. Sinistro a giro del turco e palla sul secondo palo imparabile per Puggioni. Il Benevento però non molla e fa 4 a 2 con il giovane di Brignola. Di Francesco, per congelare il risultato, allora inserisce De Rossi appena recuperato dall'infortunio. Nel finale gioia anche per Defrel su calcio di rigore, per il 5 a 2 finale. La Roma, soffrendo, vince e sorpassa la Lazio sconfitta contro il Napoli.

Il tabellino di Roma-Benevento

Roma - Alisson 6; Florenzi 5,5, Manolas 5,5, Fazio 7, Kolarov 6; Gerson 5,5, Strootman 5,5; Under 8 (80' De Rossi sv), Perotti 5,5, El Shaarawy 5,5 (56' Defrel 6); Dzeko 6,5. A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Capradossi, Bouah, Marcucci, Riccardi, Schick. All. Di Francesco.

Benevento - Puggioni 6,5; Letizia 6 (73' Sagna 6), Djimsiti 5,5, Costa 5,5, Venuti 5; Viola 6, Sandro 6,5, Djuricic 5,5 (78' Dal Pinto 6); Guilherme 7, Brignola 6,5, D'Alessandro 5,5 (61' Lombardi 6). A disp.: Brignoli, Piscitelli, Billong, Gyamfi, Tosca, Memushaj, Del Pinto, Iemmello, Diabaté, Coda, Lomba

Marcatori - Guilherme (B), Fazio (R), Dzeko (R), 2 Under (R), Brignola (B), Defrel (R)