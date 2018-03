Champions League: la Roma pesca il Barcellona ai quarti di finale

La Roma affronta il Barcellona, nei quarti di finale di Champions League. E' quanto deciso dall'urna di Nyon dopo il sorteggio di oggi 16 marzo. La prima partita sarà al Camp Nou il 3 aprile. Il ritorno all'Olimpico il 10 aprile. Il calendario esatto verrà confermato nel pomeriggio del sorteggio.

Una Champions che parla italiano grazie a Juventus e Roma. Tra le migliori 8 d'Europa anche Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Siviglia. Nel frattempo la Uefa ha dato il via anche alla prenotazione per i biglietti in vista della finale di Kiev.

Il Barcellona, che sta dominando la Liga, ha archiviato il 15/o risultato utile consecutivo, non prende gol da oltre 400' e là davanti ha un asso che, per dirla alla Simeone o Conte, "decide da solo le partite". "Sappiamo che il Barcellona è una delle squadre più forti d'Europa ma sappiamo che possiamo fare bene anche con loro. State certi che anche loro saranno preoccupati di affrontare la Roma. - ha detto Francesco Totti - Vogliamo fare la nostra partita e dimostrare che la Roma se la può giocare anche con il Barcellona. Tutti si aspettano il passaggio del turno del Barça ma troveranno una grande Roma. Il calcio è bello soprattutto per queste partite. Se vogliamo vincere questa competizione, dobbiamo arrivare in fondo ed affrontare tutte le squadre più forti".

Programmazione Quarti di Finale:

Martedi 3 Aprile ore 20:45

Sevilla (ESP) vs Bayern München (GER)

Juventus (ITA) vs Real Madrid (ESP)

Mercoledi 4 Aprile ore 20:45

Barcelona (ESP) vs Roma (ITA)

Liverpool (ENG) vs Manchester City (ENG)

Martedi 10 Aprile ore 20:45

Roma (ITA) vs Barcelona (ESP)

Manchester City (ENG) vs Liverpool (ENG)

Mercoledi 11 Aprile ore 20:45

Real Madrid (ESP) vs Juventus (ITA)

Bayern München (GER) vs Sevilla (ESP)

Nel frattempo la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Roma in seguito alla partita contro lo Shakhtar. Il club giallorosso sarà chiamato a rispondere dell'accensione e del lancio di fumogeni, e della perdita di tempo da parte dei raccattapalle. Nessuna decisione invece per Ferreyra, nonostante lo spintone al raccattapalle. La disciplinare esaminerà il deferimento il 31 maggio.

