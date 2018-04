Stadio Olimpico gremito per Roma-Barcellona: attesi 1000 tifosi spagnoli

Olimpico gremito per la sfida di Champions League fra Roma e Barcellona. Sessantamila gli spettatori attesi allo stadio con la presenza di 1000 tifosi ospiti dalla Spagna. In relazione alla sfida di stasera alle 20:45 si è tenuto nel pomeriggio di ieri il tavolo tecnico presieduto dal Questore Guido Marino dove sono state decise le misure organizzative e di sicurezza per l’accoglienza dei tifosi ospiti che raggiungeranno la Capitale.

Roma-Barcellona allo stadio Olimpico

I tagliandi saranno distribuiti dai responsabili della biglietteria della squadra ospite, presso Le Meridien Visconti Palace Hotel sito in via Federico Cesi 37. Sebbene l’incontro non sia considerato “a rischio”, l’attenzione resta alta, anche in relazione all’attuale situazione politica in Catalogna. Alla manifestazione sportiva è prevista la presenza di circa 60 mila spettatori di cui circa 1000 della squadra ospite che giungeranno a Roma per assistere alla partita.

Controlli per Roma-Barcellona

Controlli presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e nei tradizionali luoghi di ritrovo, nelle aree del centro storico della Capitale. Emesso dalla Prefettura di Roma il provvedimento di divieto della vendita per asporto e trasporto nella pubblica via, di bevande in bottiglia o in contenitori di vetro, nella zona dello stadio Olimpico, da 3 ore antecedenti l’inizio dell’incontro e sino ad 1 ora dopo il termine dello stesso.

Divieto di vendita alcolici al Tridente

Detto provvedimento è stato esteso nell’area del cosiddetto Tridente ed in piazzale delle Canestre dalle ore 19.00 odierne e sino alle ore 24.00 di domani. Punto di aggregazione per i tifosi ospiti sarà piazzale delle Canestre, nella zona di Villa Borghese, dove potranno sostare in attesa di essere scortati allo stadio Olimpico.

Parcheggi Roma-Barcellona

Per la tifoseria locale sarà possibile posteggiare le autovetture, oltre che nei parcheggi regolari, limitrofi allo Stadio Olimpico, nelle aree di parcheggio delocalizzate “XVII Olimpiade” e “Clodio”, considerate un’estensione dell’area riservata dello Stadio. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18:00 . La tifoseria ospite, potrà raggiungere l’area nord dello stadio attraversando esclusivamente Ponte Milvio.

Apertura cancelli Roma-Barcellona

E’ stata messa a disposizione dei tifosi ospiti una brochure in lingua spagnola, contenente le indicazioni sulle misure di accoglienza adottate, consultabile sul web o sul profilo Facebook della Questura di Roma. La collaborazione con la A.S. Roma è piena e costante con l’obiettivo di preservare la serenità negli ambienti dello stadio Olimpico anche mantenendo aperti i canali di dialogo con i tifosi che intendano confrontarsi in una cornice di legalità.