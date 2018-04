Roma-Barcellona: la formazione per la 'remuntada', le scelte di Di Francesco

La Roma sogna la 'remuntada' contro il Barcellona. Oggi in un Olimpico pieno i giallorossi vogliono l'impresa. Poco più di 70mila cuori giallorossi, più quelli in diretta su Canale 5 dalle 20:45, proveranno a spingere la formazione di Eusebio Di Francesco alla vittoria contro Leo Messi e compagni. All'andata il Barça si è imposto per 4-1 nonostante una prova gagliarda dei capitolini.

Perotti non sarà a disposizione per la sfida al Barcellona mentre Under, convocato dal tecnico giallorosso, partirà dalla panchina. A centrocampo ci sarà il rientro di Nainggolan con De Rossi perno centrale e uno fra Pellegrini e Strootman. Al centro del tridente offensivo ci sarà Dzeko con Schick.

Dubbio a centrocampo per il Barcellona che dovrà valutare in giornata le condizioni di Sergio Busquets. In caso di suo mancato utilizzo Iniesta potrebbe traslare al centro con Dembélé impiegato sulla corsia di sinistra. Sulla destra invece spazio a Sergi Roberto mentre Rakitic andrà a completare il reparto di mediana. In attacco spazio a Luis Suarez accanto a Messi.

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Skorupski, Juan Jesus, Bruno Peres, Strootman, Gonalons, Under, Defrel. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. A disposizione: Cillessen, Denis Suarez, Dembélé, Paulinho, Alcacer, Vermaelen, Aleix Vidal. Allenatore: Ernesto Valverde.