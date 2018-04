È tutto vero: tifosi in festa su autobus e Pallotta fa il bagno nella fontana, delirio Roma

Una notte così a Roma, i tifosi della As Roma non la vivevano da anni. Forse dallo Scudetto del 2001. Strade completamente bloccate, colpi di clacson a ripetizione sul Lungotevere. Testaccio, Garbatella, Ostiense, Trastevere e San Paolo invade da tifosi che agitano bandieroni.



Roma non vuole andare a dormire. I caroselli in ogni angolo della città continuano, qualcuno fa esplodere anche fuochi d’artificio mentre un gruppo di tifosi sale su un autobus della linea 911. E poi c'è il Presidente Pallotta, mai così romano come oggi con una bagno nella fontana di piazza del Popolo.



Il tutto con i tre gol di Dzeko, De Rossi e Manolas ben impressi nella mente. Con il video di Nainggolan che dagli spogliatoi della Roma racconta la festa dei giocatori della Roma. Con le dichiarazioni a caldo.



"Li abbiamo dominati ed è una cosa incredibile - ha dichiarato a Premium Sport Pallotta - Sognare la finale si può. Abbiamo eliminato il Barcellona, perchè non possiamo aspettarci lo stesso nelle prossime tre partite?".

A fargli eco anche DiFra: “Noi ci credevamo veramente, nello spogliatoio ho abbracciato tutti i ragazzi ma poi gli ho detto che domenica abbiamo derby. La nostra forza è guardare avanti, e ambire sempre a qualcosa di più. Perché non credere di arrivare in finale a Kiev? Non dobbiamo dire "come va, va", sarebbe un accontentarsi, invece noi ci vogliamo andare, questo è il nostro obiettivo", ha detto il mister.

Entusiasta capitan De Rossi: "Una delle notti più belle della mia carriera". Insomma, ora la Roma ci crede. L'obiettivo è quello di andare a Kiev magari in finale contro il Liverpool per cercare una vendetta epica, di quella notte nefasta dell'Olimpico del 1984. Sono passati 34 anni, è proprio da quella edizione dell’allora Coppa dei Campioni che la Roma non raggiungeva il traguardo delle semifinali. De Rossi e compagni sono la squadra del destino di questa edizione della Champions? I tifosi sognano. Ma oggi, ora, è tutto vero.