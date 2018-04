Roma-Barcellona, Di Francesco: "Crediamo nel miracolo". Nainggolan: "Voglio vincere qui". Il video

"Dobbiamo crederci fino alla fine e sperare di fare un miracolo". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League col Barcellona. La sfida del Campo Nou si è chiusa sul 4-1 per Messi e compagni.

"Questa partita va affrontata con i migliori, è la più importante in questo momento, e dopo penseremo alla Lazio - aggiunge Di Francesco -. Dobbiamo credere di poter fare qualcosa di importante, dobbiamo affrontarla con grande amore e passione per onorare i colori che indossiamo". E per regalare una serata da sogno agli oltre 60mila spettatori che riempiranno l'Olimpico: "Ma al di là del pubblico che ci viene a vedere dobbiamo sempre giocare al meglio per questa maglia". Con lui anche Radja Nainggolan: "Voglio vincere con questa maglia".