Roma-Barcellona: al via la vendita dei biglietti, la fila dei tifosi in via del Corso

Già dalle 8 del mattino è iniziata la fila. Ben due ore prima dell'apertura dell'As Roma Store di via del Corso. Qui, dalle 10 fino alle 19, infatti, scatta la fase preliminare di vendita dei biglietti per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou.

La prima fase è riservata ai possessori del biglietto per la gara esterna con il Qarabag (contestualmente al biglietto aereo utilizzato per il viaggio a Baku). Contestualmente, alle 10, partirà la vendita libera dei tagliandi per la gara di ritorno.

Biglietti di andata per Barcellona-Roma

L'incontro, si disputerà al Camp Nou, mercoledì 4 aprile alle ore 20:45. Il prezzo dei biglietti è di 89 euro per i settori da 521 a 536, venduti secondo l’ordine indicato dal FC Barcelona. Sarà possibile acquistare al massimo 4 tagliandi a persona. Oggi la prelazione presentando un valido documento di riconoscimento insieme al biglietto d'ingresso della gara Qarabag-Roma, il titolo di viaggio utilizzato per raggiungere Baku (biglietto aereo), o, in mancanza di quest’ultimo, il Visto d'Ingresso concesso per l'Azerbaijan e i biglietti d'ingresso delle gare Chelsea-Roma, Atletico-Roma e Shakhtar-Roma sarà possibile acquistare il biglietto valido per l'ingresso alla suddetta gara.

L'acquirente dovrà inoltre consegnare all’operatore una fotocopia di tutta la documentazione. Dalle ore 7.00 alle 19.00 di lunedì 26 marzo toccherà poi agli abbonati in campionato. Dalle ore 7.00 alle 19.00 di mercoledì 28 marzo l'eventuale vendita libera.

Biglietti di ritorno per Roma-Barcellona

La partita si giocherà allo Stadio Olimpico il 10 aprile 2018 alle ore 20:45. Dopo la fase di prevendita durata dal 19 al 21 marzo, dalle ore 10 del 22 marzo parte la prevendita libera, presso tutti i punti vendita abilitati. Per motivi organizzativi UEFA non potrà essere esercitata la prelazione sui seguenti settori: 12BL (intero settore), 12BD (file 45/58 1-15d + file 57/58 1-8s), 2BS (intero settore), 36AD (file 29/38 1-7s e 25/56 1/18d). Per gli stessi motivi non potranno essere acquistati biglietti in vendita libera nei settori: 3BD, 3BS, 5BD, 5BS, 5BL, 12BL, 12BD, 2BS, 36AD.

PREZZI VENDITA LIBERA